COVID-вакцинация: в Украине зафиксировали более 800 случаев побочных реакций [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали 816 побочных реакций после вакцинации от коронавируса. При этом 99,1% побочных эффектов являются несерьезными. Об этом сообщает пресс-служба государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.
Так, в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.
В экспертном центре заявили, что побочные реакции появились в 0,28% от общего количества сделанных прививок.
В частности, после вакцинации выявляли такие побочные реакции, как:
- повышение температуры, усталость, общую слабость покраснение боль и отек (в 66,83% случаев);
- со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгии (11,8%);
- головная боль и бессоница (11,7%);
- тошнота, диарея, боль в животе, привкус метала (3,21%);
- отек гортани, насморк, боли в горле, крапивница (1,63%).
Среди крайне редких побочных реакций:
- расстройства мочевыделительной системы: гематурия (0,05%);
- расстройства со стороны органов слуха: заложенность ушей (0,10%);
- со стороны крови и лимфатической системы: лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания (0,15%);
- расстройства метаболизма, обмена веществ: снижение и отсутствие аппетита (0,35%);
- сердечно-сосудистые нарушения: повышение снижение артериального давления, ощущение тяжести и сдавления за грудной клеткой, тахиаритмия, фибрилляция предсердий (0,89%);
- психиатрические расстройства: дезориентация, отсутствием сна, чувство тревоги, паническая атака (0,25%);
- респираторные торакальные расстройства: одышка, сухой кашель, боль в горле, ринорея, затрудненное дыхание (0,59%).
Ранее сообщалось, что страны ЕС собираются на заседание по вакцине AstraZeneca.
по теме
Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков
Больше производителей вакцин против COVID-19 должны следовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта
Вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca
В дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины