В Украине зафиксировали 816 побочных реакций после вакцинации от коронавируса. При этом 99,1% побочных эффектов являются несерьезными. Об этом сообщает пресс-служба государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, то есть соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

В экспертном центре заявили, что побочные реакции появились в 0,28% от общего количества сделанных прививок.

В частности, после вакцинации выявляли такие побочные реакции, как:

повышение температуры, усталость, общую слабость покраснение боль и отек (в 66,83% случаев);

со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгии (11,8%);

головная боль и бессоница (11,7%);

тошнота, диарея, боль в животе, привкус метала (3,21%);

отек гортани, насморк, боли в горле, крапивница (1,63%).

Среди крайне редких побочных реакций:

расстройства мочевыделительной системы: гематурия (0,05%);

расстройства со стороны органов слуха: заложенность ушей (0,10%);

со стороны крови и лимфатической системы: лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания (0,15%);

расстройства метаболизма, обмена веществ: снижение и отсутствие аппетита (0,35%);

сердечно-сосудистые нарушения: повышение снижение артериального давления, ощущение тяжести и сдавления за грудной клеткой, тахиаритмия, фибрилляция предсердий (0,89%);

психиатрические расстройства: дезориентация, отсутствием сна, чувство тревоги, паническая атака (0,25%);

респираторные торакальные расстройства: одышка, сухой кашель, боль в горле, ринорея, затрудненное дыхание (0,59%).

Ранее сообщалось, что страны ЕС собираются на заседание по вакцине AstraZeneca.