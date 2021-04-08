Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото. Соответствующий кадр появился на странице звезды в Instagram.

Так, в кадре Никитюк совершенно отличается от той Леси, к которой все привыкли.

Фото было сделано еще в молодости, в школьные годы.

"9-кластница Лесюшка говорит всем привет. Маленькая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас" - подписала фото Никитюк.

Подписчики активно комментируют фото Никитюк:

"А говорила губы не накачивала", Все таки женщины с годами хорошеют", "Сколько раз на второй год оставляли".

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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