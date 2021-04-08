Запорізька та Хмельницька області "почервоніють" [ Редактировать ]
Попри зростання кількості хворих, тотального локдауну в Україні не буде, лише в проблемних регіонах - обіцяють в уряді. Від п'ятниці "почервоніють" ще Запорізька та Хмельницька області.
А в Харкові з суботи посилять карантинні обмеження - всі ресторани, непродовольчі крамниці, салони краси, спортивні установи та заклади культури працюватимуть до восьмої вечора. Утім, громадський транспорт курсуватиме без змін.
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