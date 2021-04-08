Білий дім створює посаду спецпосланця для зупинки "Північного потоку- 2". Найвірогідніше її посяде Амос Хохштейн.

За часів Обами він працював у Держдепі, займався міжнародними енергетичними питаннями, зокрема боротьбою з використанням енергетичних ресурсів як важелів політичного тиску. А пізніше входив до наглядової ради "Нафтогазу".

Припускають, що його завданням на новій посаді буде ведення переговорів, як перешкодити запуску російського газогону і при цьому не налаштувати проти Сполучених Штатів Німеччину. Сам Хохштейн ймовірне призначення не коментує.