Вакцинували більше ніж половину населення за два тижні. Такими темпами відбувається імунізація в Бутані. Першу дозу препарату отримали майже 470 тисяч громадян, це 62 відсотки від загальної кількості.

Країна вийшла на друге місце у світі за показником щеплень між Сейшелами та Ізраїлем. Там зафіксували менше ніж тисячу випадків зараження коронавірусом, і лише одна людина померла від ускладнень.