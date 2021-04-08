У Бутані вакцинація проходить у прискореному темпі [ Редактировать ]
Вакцинували більше ніж половину населення за два тижні. Такими темпами відбувається імунізація в Бутані. Першу дозу препарату отримали майже 470 тисяч громадян, це 62 відсотки від загальної кількості.
Країна вийшла на друге місце у світі за показником щеплень між Сейшелами та Ізраїлем. Там зафіксували менше ніж тисячу випадків зараження коронавірусом, і лише одна людина померла від ускладнень.
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