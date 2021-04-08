Міністр закордонних справ Польщі прибув до Києва [ Редактировать ]
І через загострення на східному фронті і стягування військ до українських кордонів, до Києва, раніше, ніж було заплановано, - прибув міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, саме польсько-українська взаємодопомога буде головною темою переговорів. Крім того, говоритимуть про торгівлю та інвестиції.
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