І через загострення на східному фронті і стягування військ до українських кордонів, до Києва, раніше, ніж було заплановано, - прибув міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, саме польсько-українська взаємодопомога буде головною темою переговорів. Крім того, говоритимуть про торгівлю та інвестиції.