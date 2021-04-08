Майже 20 тисяч хворих, одужало - вдвічі менше. Добова COVID-19 статистика в Україні не перестає вражати.

До лікарень доправили понад 5 тисяч пацієнтів. Померли майже півтисячі людей. І далі лідирує - столиця. Критична ситуація також у Харківській, Львівській, Хмельницькій та Одеській областях.

Майже 15 тисяч людей за останню добу - щепили. Загалом від початку вакцинальної кампанії ін'єкцію отримали понад 330 тисяч українців. У листі очікування - ще близько пів мільйона.