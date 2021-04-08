У світі невпинно зростають ціни на продукти [ Редактировать ]
Ціни на продовольство у світі сягнули семирічного максимуму. Про це повідомили в Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН. За даними установи, ціни на продукти невпинно зростають протягом останніх 10 місяців. Рекордсмени за подорожчанням - рослинні олії.
Їхню вартість вгору штовхає попит з боку виробників біодизельного палива. Підвищилися також ціни на м'ясо й молоко. Причина - попит напередодні великодніх свят, а також - активність Китаю на світовому ринку. Пекін швидко виходить із економічної коронакризи й активно скуповує продовольство.
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