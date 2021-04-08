Эпидемиолог заявил о неэффективности карантина в Украине [ Редактировать ]
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что карантин может оказаться неэффективным и ответил на заявление НАН, что темпы распространения коронавируса COVID-19 в Украине снижаются в течение двух недель.
"Я бы не был на сегодняшний день так оптимистичен, потому что мы видим, что у нас происходят игры со статистическими данными. Мы буквально вчера заняли рекордное место по количеству смертей, а позавчера - первое место в Европе по количеству выявленных случаев и смертных случаев. По госпитализациям мы изо дня в день бьем рекорды. Люди морально не выдерживают, они отказываются работать", - сказал врач.
Александрин ответил на вопрос, когда будут видны результаты действующих сейчас карантинных ограничений.
"Не уверен, что такого рода меры покажут эффективность и будет снижение госпитализаций и смертности. Когда мы анализируем, например, Черновицкую область, где почти месяц красная зона, мы не видим, чтобы там уменьшалось число госпитализаций и смертей. С одной стороны остановили общественный транспорт - при его остановке или системе пропусков он ходит пустым. Но траффик просто невозможный, все пересели на машины и такси. Причем в такси ездят не по 1-2 человека, а максимально забиваются. И опять начал расти черный рынок маршрутчиков", - отмечает медик.
По его словам, коронавирус это не только медицинская проблема.
"COVID-19 – это не сугубо медицинская проблема, это поведенческая проблема. Здесь нужно достаточно серьезное вмешательство Национальной полиции, которая должна контролировать поведение людей и регулировать количество пассажиров в транспорте", - сказал Александрин.
Ранее у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID.
по теме
Комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля
Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина
В связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве, жесткий карантин могут продолжить до 10 мая