Вакцинация от COVID: сколько киевлян успели привиться [ Редактировать ]
В Киеве уже вакцинировали от коронавируса почти 30 тысяч человек. Власти столицы ведут переговоры о поставке с различными производителями сертифицированных препаратов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко отметил, что столица получила от министерства здравоохранения 42,6 тысячи доз вакцин. "Почти 30 тысяч человек в Киеве уже вакцинировали. Вакцина еще есть", - добавил мэр.
По его словам, во всем мире переговоры по поставкам вакцины происходят на государственном уровне. Отдельным городам сложно договориться с поставщиками, но столичные власти работают над этим. Кличко отметил, что лично ведет переговоры о возможности прямых поставок от производителей сертифицированных препаратов.
Мэр обратил внимание на сложную ситуацию с поставками вакцин от коронавируса в других странах, упомянув Австрию, Германию и Францию. "Я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку", - уточнил он.
Ранее у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID.
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