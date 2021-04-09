Женская сборная Украины по фехтованию на рапире впервые за историю участия в Чемпионате мира среди юниоров заняла третье призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования.

На пути представительниц Украины встали спортсменки из Бразилии и Польши, которых им удалось обойти, однако в в полуфинале украинки уступили в счете сборной России. При этом, во время поединков за "бронзу" шпажистки обошли своих коллег из Румынии с разгромным счетом 45:29.

Отмечается, что Украину на соревнованиях столь высокого уровня представляли Алина Полозюк, Ольга Сопот, Кристина Петрова, Екатерина Буденко. Известно, что третье место в личном зачете завоевала Валерия Проченко, которая получила травму во время полуфинальной встречи.

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Кроме того, сборная Украины по дзюдо на Открытом Кубке Европы, проходящем в Чехии завоевала четыре медали. Подобные соревнования стали первыми, прошедшими с марта 2020 года, в общей сложности, в них принимали участие 272 спортсмена из 23 стран мира.

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