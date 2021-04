Популярная социальная сеть Facebook этой ночью внезапно перестала работать по всему миру. Вместо привычной ленты пользователи видели пустую страницу с простым сообщением: "что-то пошло не так".

Такое сообщение видели пользователи этой ночью при попытке зайти на Facebook

Как сообщает Engadget, вслед за Facebook отключились Instagram и WhatsApp. Сайт Downdetector регистрирует массовые отключения по всему земному шару.

Жалобы на подключение к Facebook 9 апреля в 00:30 утра

Однако отключение оказалось кратковременным. Спустя полчаса сайт популярной сосцсети заработал, а за ним также быстро "поднялись" Instagram и WhatsApp.

Чуть позднее в Twitter появилось сообщение о Джейн Маньчун Вонг, которая объяснила, что отключение было временным и все уже вернулось к привычной работе.

Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb