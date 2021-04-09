"Что-то пошло не так": Facebook и Instagram перестали работать [ Редактировать ]
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Популярная социальная сеть Facebook этой ночью внезапно перестала работать по всему миру. Вместо привычной ленты пользователи видели пустую страницу с простым сообщением: "что-то пошло не так".
Такое сообщение видели пользователи этой ночью при попытке зайти на Facebook
Как сообщает Engadget, вслед за Facebook отключились Instagram и WhatsApp. Сайт Downdetector регистрирует массовые отключения по всему земному шару.
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Однако отключение оказалось кратковременным. Спустя полчаса сайт популярной сосцсети заработал, а за ним также быстро "поднялись" Instagram и WhatsApp.
Чуть позднее в Twitter появилось сообщение о Джейн Маньчун Вонг, которая объяснила, что отключение было временным и все уже вернулось к привычной работе.
Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в прошлом месяце в работе Instagram, Whatsapp и Facebook произошел сбой – более половины пользователей сообщали, что приложение не загружается, а более 30% не могли зайти в приложение.
В то же время Facebook объявил "войну" фейкам и политике – инициатором является директор по управлению продуктом Аста Гупта.
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