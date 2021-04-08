"Северный поток-2": США расширяют санкции - СМИ [ Редактировать ]
В Министерстве юстиций США подготовили два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2", но они пока не одобрены Конгрессом и президентом Джо Байденом. Об этом говорится в материале газеты Politico.
По данным издания, в расширенный санкционный список включены швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая управляет газопроводом, и ее руководитель Матиас Варниг.
Отмечается, что пакеты ограничительных мер должны быть представлены на рассмотрение Конгресса в мае. Окончательное же решение по этому вопросу примет глава Белого дома.
Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
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