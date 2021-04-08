В Министерстве юстиций США подготовили два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2", но они пока не одобрены Конгрессом и президентом Джо Байденом. Об этом говорится в материале газеты Politico.

По данным издания, в расширенный санкционный список включены швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая управляет газопроводом, и ее руководитель Матиас Варниг.

Отмечается, что пакеты ограничительных мер должны быть представлены на рассмотрение Конгресса в мае. Окончательное же решение по этому вопросу примет глава Белого дома.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.