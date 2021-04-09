Известная артистка Ани Лорак поделилась с пользователями сети своими секретами красоты и молодости. Певица опубликовала пост на своей страничке в популярной социальной сети Instagram.

"Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один - наполняйте себя изнутри. Внешность - всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту.

Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс - это самый верный путь к красоте", - написала Каролина.

Поклонники оценили совет артистки и, в ответ, засыпали ее комплиментами.

"Вы очень мудрая и красивая женщина", "Красотка! А слова какие!", "Очень вдохновляюсь вами", "Вы - большой пример, Каролина", - написали юзеры соцсети в комментариях.

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