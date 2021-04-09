Всемирная организация здравоохранения готовится к поставке на территорию Украины 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Евросоюза в Украине.

Оборудование для жизнеобеспечения инфицированных коронавирусной инфекцией будет распределено Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую и Черкасскую области. В настоящее время первый аппарат ИВЛ появился в городской больнице Умани в Черкасской области.

Отмечается, что полная стоимость самого оборудования, а также запасных частей, услуг по установке, обучению персонала медучреждений, профилактике и гарантии составила 899 тысяч евро.

Читайте также, в Украине зафиксирован рекордный максимум работы аппаратов ИВЛ. Такая ситуация возникла впервые с начала пандемии COVID-19, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в украинских больницах занята почти половина выделенных для инфицированных коронавирусом коек.

Кроме того, Украина закупила несколько сотен аппаратов ИВЛ. Все приборы для искусственной вентиляции легких соответствуют международным стандартам и произведены шведской компанией.

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