ВОЗ выделит Украине масштабную "кислородную" помощь в борьбе с COVID-19 [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения готовится к поставке на территорию Украины 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Евросоюза в Украине.
Оборудование для жизнеобеспечения инфицированных коронавирусной инфекцией будет распределено Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую и Черкасскую области. В настоящее время первый аппарат ИВЛ появился в городской больнице Умани в Черкасской области.
Отмечается, что полная стоимость самого оборудования, а также запасных частей, услуг по установке, обучению персонала медучреждений, профилактике и гарантии составила 899 тысяч евро.
Читайте также, в Украине зафиксирован рекордный максимум работы аппаратов ИВЛ. Такая ситуация возникла впервые с начала пандемии COVID-19, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в украинских больницах занята почти половина выделенных для инфицированных коронавирусом коек.
Кроме того, Украина закупила несколько сотен аппаратов ИВЛ. Все приборы для искусственной вентиляции легких соответствуют международным стандартам и произведены шведской компанией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Наихудшая ситуация наблюдается в 2 частях планеты
В ряде регионов страны наблюдается патовая ситуация с медучреждениями
Сейчас фиксируется рост инфицирования COVID-19
Всего за месяц иммунизации использовали более 122 тысяч доз
О жутком росте случаев рассказали в НАН