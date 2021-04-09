Медична система на межі: рекорди зі смертності і майже зупинена вакцинація - чому ми знову не готові до коронавірусу і чи є у локдаунів кінець?

Загострення на Донбасі: скільки ще житимемо між миром та війною і що зараз реально відбувається на Сході та біля наших кордонів?