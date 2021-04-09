"МИР чи ВІЙНА", випуск за 9 квітня 2021 року [ Редактировать ]
Медична система на межі: рекорди зі смертності і майже зупинена вакцинація - чому ми знову не готові до коронавірусу і чи є у локдаунів кінець?
Загострення на Донбасі: скільки ще житимемо між миром та війною і що зараз реально відбувається на Сході та біля наших кордонів?
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