В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отчитался о времени, проведенном на Донбассе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Два дня на передовой, где решается судьба Украины. Два дня рядом с героями, которые защищают нас с вами. Два дня, за которые раз убедился - нас никто не победит! Слава Украине!

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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