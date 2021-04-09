"Нас никто не победит": Зеленский показал видео с Донбасса [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отчитался о времени, проведенном на Донбассе. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Два дня на передовой, где решается судьба Украины.
Два дня рядом с героями, которые защищают нас с вами.
Два дня, за которые раз убедился - нас никто не победит! Слава Украине!
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
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