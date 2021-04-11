Фото: в США высказались о ситуации на Донбассе Источник: Pixabay

В ответ на стягивание российских войск к границе с Украиной, США и Великобритания заявили о твердой совместной позиции в противостоянии попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Об этом в своем микроблоге Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб по итогам разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Он отметил, что Россия обязана выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ.



"Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ", - подчеркнул Доминик Рааб в своем Twitter.

Глава МИД Великобритании добавил, что "поддержка суверенитета Украины непоколебима".

В Госдепе, в свою очередь, требуют, чтобы Российская Федерация прекратила "наращивать военную силу и подстрекательскую риторику".

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"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике", - сказано в заявлении Государственного департамента США.

Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".

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