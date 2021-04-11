Ситуація з вакцинацією в Україні складна, тому 4 квітня президент Володимир Зеленський особисто разом з РНБО взяв ситуацію під контроль. Про це у неділю ввечері, 11 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Уряд мав тиждень на розробку дійсно дієвого плану вакцинації населення. Термін спливає в наступний вівторок, і я думаю, що ми будемо мати вже більш ясну картину", - сказав він.

Радуцький також зазначив, що на сьогодні дефіцит вакцин відчувається у всьому світі. На ситуацію значно вплинуло рішення уряду Індії, яка призупинила відвантаження вакцин для всіх країн світу. Але, за заявами індійського постачальника, у травні постачання вакцин буде відновлено.

Чиновник підкреслив, що з понеділка за заявою ДП "Медичні закупівлі" в регіони доставлять першу партію китайської вакцини Sinovac. Також вже до кінця квітня очікується початок постачання вакцини Pfizer.

"В угоді на постачання Sinovac було прописано, що ми закупляємо вакцину з доведеною ефективністю не менше 60-70%. Якщо зараз надійдуть документи від уряду Китаю, що вакцина не відповідає цьому критерію, вакцина буде відправлена назад постачальнику, і гроші будуть повернені в бюджет країни. Що стосується нестачі 2 мільйонів доз - це дійсно проблема, але будемо намагатися замінити іншою вакциною", - пояснив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

Михайло Радуцький додав, що на сьогодні Україна підписала ринкову угоду з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини. Ймовірно, владі вдасться домовитися про додаткові дози. Крім того, таку ж вакцину як CoviShield, як AstraZeneca, сьогодні виробляє й Південна Корея.

Чиновник також наголосив, що нині жоден із виробників у світі не продає вакцину не по урядових контрактах. Тому наразі приватні компанії не зможуть закупити вакцину, щоб вакцинувати людей платно.

"Раніше міністр заявляв, що на приватному ринку вакцина з'явиться не раніше липня, але я думаю, що липень - це теж дуже оптимістична дата. Вакцинами, які закуповуються за державний бюджет, у приватних лікарнях за гроші вакцинувати людей ніхто не дозволить. І в нас сьогодні державні й комунальні лікувальні заклади мають усі потужності, щоб вакцинувати людей. За словами міністра охорони здоров'я, у нас є можливість вакцинувати, якщо буде вакцина, 2-3 мільйони людей на місяць", - додав Радуцький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.