"На Донбассе не хватает лекарств" - Мендель [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств и медицинских товаров. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.
Говориться не только о товарах, которые необходимы для лечения коронавируса, но и других обычных болезней.
Так, она отметила, что на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому "Красный Крест" и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.
Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.
"Красный Крест" поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов.
Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета "Красного Креста" идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.
Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского прогнозируют обострение на Донбассе. Также сообщалось, что у Путина исключили возможность войны с Украиной.
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