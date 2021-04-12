Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств и медицинских товаров. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.

Говориться не только о товарах, которые необходимы для лечения коронавируса, но и других обычных болезней.

Так, она отметила, что на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому "Красный Крест" и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.

Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.

"Красный Крест" поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов.

Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета "Красного Креста" идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.

Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского прогнозируют обострение на Донбассе. Также сообщалось, что у Путина исключили возможность войны с Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.