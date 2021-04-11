У Путина исключили возможность войны с Украиной [ Редактировать ]
Обострение на Донбассе и стягивание российских войск к границе не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.
Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина - Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - отметил Песков.
Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". Кроме того, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.
"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.
Также спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович не исключает, что могут быть попытки России продвинуться вглубь территории Украины.
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