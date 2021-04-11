Стало известно имя погибшего на Донбассе 24-летнего военного [ Редактировать ]
В субботу, 10 апреля, в ходе обстрелов на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Украины Андрей Теперик. Он был родом из Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
Военнослужащий погиб в субботу около 23:00. Во время вражеского обстрела украинских позиций недалеко от Золотого он был смертельно ранен выстрелом из стрелкового оружия.
В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что Андрей Теперик был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту.
Военнослужащий был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского прогнозируют обострение на Донбассе. Также сообщалось, что у Путина исключили возможность войны с Украиной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки, 2 апреля, на Донбассе был зафиксирован 21 обстрел
У резонансній трагедії на Донбасі, коли троє військових підірвалися на міні, звинувачують інженера-сапера - що не так у справі?
В субботу, 4 апреля, в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий
Рудольф Фурманов ушел из жизни в возрасте 82 лет