В субботу, 10 апреля, в ходе обстрелов на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Украины Андрей Теперик. Он был родом из Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Военнослужащий погиб в субботу около 23:00. Во время вражеского обстрела украинских позиций недалеко от Золотого он был смертельно ранен выстрелом из стрелкового оружия.

В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что Андрей Теперик был стрелком-снайпером первого механизированного взвода второй механизированной роты первого механизированного батальона. Он проходил военную службу по контракту.

Военнослужащий был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского прогнозируют обострение на Донбассе. Также сообщалось, что у Путина исключили возможность войны с Украиной.

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