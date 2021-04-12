Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 11 апреля, зафиксировано 7 856 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных случаев - 287;
- выздоровели - 5 355 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 861 105 человек;
- выздоровели - 1 416 215 человек;
- летальных исходов - 37 301.
За сутки заболели 355 детей и 119 медработников.
Сделано 20 831 ПЦР-тестов, 6 133 ИФА-тестов и 13 145 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, Киеве (537) и Киевской (477) области.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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