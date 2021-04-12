Выход из "красной зоны": Минздрав обнародовал благонадежные регионы [ Редактировать ]
На этой неделе Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области на этой неделе могут выйти из "красной зоны" карантинных ограничений и перейти в "желтую зону". Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, в этих регионах готовятся снять жесткие ограничения и изменить их на более мягкие. В настоящее время там наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.
И Черниговская, и Закарпатская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что в ближайшие дни - три-четыре-пять дней - и они перейдут из "красного" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения.
Читайте также, Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" находятся Киев и 12 областей, таким образом, в "красной зоне" остаются 13 регионов страны.
Кроме того, Ивано-Франковская область вышла из "красной зоны" карантина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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