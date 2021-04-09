Первый "красный" карантинный регион покинул критическую зону [ Редактировать ]
Ивано-Франковская область вышла из "красной зоны" карантина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.
Отмечается, что ранее это решение было анонсировано министром здравоохранения Максимом Степановым и премьер-министром страны Денисом Шмыгальем. Теперь в "красной зоне" ограничений остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.
Читайте также, Харьковская область попала в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Кроме того, городская власть Львова приняла решение продлить ужесточенные карантинные ограничения вплоть до 19 апреля 2021 года. Отдельный вердикт комиссии коснется открытия летних террас, непродовольственных рынков и посещения детьми начальной школы.
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