Это решение было анонсировано министром здравоохранения и премьером/ фото: RT

Ивано-Франковская область вышла из "красной зоны" карантина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Отмечается, что ранее это решение было анонсировано министром здравоохранения Максимом Степановым и премьер-министром страны Денисом Шмыгальем. Теперь в "красной зоне" ограничений остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Читайте также, Харьковская область попала в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Кроме того, городская власть Львова приняла решение продлить ужесточенные карантинные ограничения вплоть до 19 апреля 2021 года. Отдельный вердикт комиссии коснется открытия летних террас, непродовольственных рынков и посещения детьми начальной школы.

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