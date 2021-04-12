В Украине от коронавируса за сутки привились больше тысячи человек [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1216 прививок против коронавируса. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
Отметим, что всего с начала прививочной кампании было сделано 378 266 прививок. Вакцинацию проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 441 989 украинцев.
Статистика вакцинации по регионам:
- Киев - 60 прививок;
- Винницкая область - 120 прививок;
- Волынская область - 10 прививок;
- Днепропетровская область - 10 прививок;
- Донецкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская - 10 прививок;
- Запорожская область - 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 66 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 10 прививок;
- Луганская область - 30 прививок;
- Львовская область - 170 прививок;
- Николаевская область - 0 прививок;
- Одесская область - 90 прививок;
- Полтавская область - 0 прививок;
- Ривненская область - 50 прививок;
- Сумская область - 10 прививок;
- Тернопольская область - 150 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 20 прививок;
- Черниговская область - 10 прививок.
Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину от COVAX на следующей неделе. Глобальный механизм COVAX отправил первые партии вакцин от коронавируса уже более 100 странам мира.
Также мы писали о том, что в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.
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