На территории Украины наблюдается очень высокий уровень госпитализации с коронавирусной инфекцией, при этом служба экстренной медицинской помощи испытывает патовую нагрузку. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

По ее словам, в среднем по стране бригады совершают около 17-19 тысяч выездов за сутки. При этом в некоторых регионах идет снижение нагрузки на экстренную службу медпомощи.

Это в том числе в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом говорят и показатели заболеваемости. В то же время остается высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Отрадным является то, что несколько стабилизировалось нагрузки на экстренку в городе Киев.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 856 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболели - 1 861 105 человек, выздоровели - 1 416 215 человек, летальных исходов - 37 301.

Кроме того, за минувшие сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1216 прививок против коронавируса. Всего с начала прививочной кампании было сделано 378 266 прививок, вакцинацию проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки.

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