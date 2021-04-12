В МОЗ предложили ОАЭ производить вакцину в Украине [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил Объединенным Арабским Эмиратам рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в Украине. Этот вопрос намерены проработать в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что решение по вопросу о производстве вакцин в Украине примут до конца мая этого года.
"Главный государственный санитарный врач Украины предложил руководству (компании, - ред.) G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с ОАЭ о большой поставке COVID-вакцины.
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