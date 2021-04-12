Санавіація на Львівщині: до лікарні доправили вже третю пацієнтку [ Редактировать ]
Повітряна "швидка". На Львівщині санавіацією до лікарні швидкої допомоги сьогодні доправили вже третю пацієнтку. У жінки діагностували інсульт і кожна хвилина була на вагу золота. Як усе відбувалося - розповість Христина Гашенко.
У вісімдесяти-дво-річної жительки гірського району Львівщини медики попередньо діагностували інсульт. До найближчої лікарні - 140 кілометрів. А це 4 години каретою швидкої допомоги. Аби врятувати жінку, медики викликали гелікоптер. Він зі "швидкої" забрав пенсіонерку просто посеред дороги.
У вертольоті двоє пілотів, працівники ДСНС і двоє медиків. Пацієнтку доставляють до Львова у центр інсультів. 40 хвилин і гелікоптер сідає на вертолітний майданчик львівської лікарні швидкої допомоги.
Тут на пацієнтку уже чекає медбригада. У вертольоті медикам вдалося пацієнтці знизити тиск та покращити рівень кисню в крові. Стан - середньої важкості. Жінку медики терміново забирають на діагностику. Припускають, може знадобитися операція.
Наталія Мотринець, завідувачка відділення комп'ютерної томографії Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги:
Ми дуже швидко проводимо комп'ютерну томографію для того, щоб виявити чи пацієнтки є крововилив. після того ми дуже швиденько проводимо ангіографію для того, щоб зрозуміти чи у нас заблокована велика судина головного мозку по якій кров не може текти до певної частини мозку.
Чим швидше медики доставлять пацієнта з інсультом у лікарню, тим більше шансів врятувати життя,- пояснюють лікарі. Цей час називають "золотим терапевтичним вікном".
Олег Самчук, гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги:
Це золоте вікно встигаєте вивести його з шоку, надати невідкладні реанімаційні заходи і вберегти життя пацієнта якщо це інсульт.
Надавати допомогу пацієнтові під час транспортування гелікоптером у рази складніше, ніж у кареті швидкої, пояснює медик із шестирічним досвідом.
Володимир Ананєвич, лікар Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
Складності пов'язані з обмеженим простором і збільшеною вібрацією, яка іде від двигуна гвинтокрила. Обмежений простір обмежений об'єм рухів, тобто свої рухи потрібно прорахувати наперед. Приблизно в два рази зменшити об'єм ніж з автомобілем.
Один політ гелікоптера обходиться у 40 тисяч гривень. Для пацієнтів така медична послуга - безплатна.
Андрій Васько, директор Львівського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф:
Кошти поданому задіяно гелікоптері ідуть через систему Державної служби з надзвичайних ситуацій, через екстрену медичну допомогу Львівської області і в кінцевому випадку пацієнт буде отримувати медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій лікарні.
Згодом доправляти тяжкохворих на вертольотах медики планують у Київській та Черкаській областях.
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