В Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

Читайте также, за минувшие сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1216 прививок против коронавируса. Всего с начала прививочной кампании было сделано 378 266 прививок, вакцинацию проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области на этой неделе перейдут из "красной" в "желтую" зону карантина. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.