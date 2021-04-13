Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, не приводит к более серьезным случаям COVID-19. К такому выводу пришли британские ученые, исследование которых опубликовано в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей без (этого штамма - ред.).

К аналогичному выводу пришли авторы другого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health.

Доля людей с бессимптомным прохождениям болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7.

При этом обе команды ученых подтвердили, что британский штамм распространяется быстрее, чем предыдущий вариант инфекции.

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В США в 2021 году британский штамм коронавируса уже стал основным, сообщали центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Напомним, что 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.