Нынешняя власть обещала украинским гражданам считаться с их мнением и решать вопрос земли на референдуме, но вместо этого монобольшинство протянуло в законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений норму, которая позволяет иностранным юридическим лицам покупать и арендовать украинскую землю.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы- За жизнь" Юрий Бойко.

"Фракция ОП-ЗЖ категорически против этого законопроекта. Вопреки всем своим обещаниям решать судьбу земли на референдуме, власть протянула в этот законопроект норму о возможности продажи или аренды земли иностранными юридическими лицами. Это означает, что имея значительный финансовый ресурс, они просто скупят украинские земли, а фермеры, которые сегодня работают на этой земле, останутся и без земли, и без работы. Поэтому мы боремся за то, чтобы законопроект №2194 не прошел через парламент и чтобы распродажа земли иностранцам не состоялась", – отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за то, чтобы земля оставалась в собственности украинских граждан и земельные вопросы решались на общенациональном референдуме.

"Мы разъясняем людям, что наша позиция – это не просто прихоть, а угроза того, что иностранцы скупят через аукционы земли и оставят наших людей без работы. Мы не можем этого допустить и будем бороться за то, чтобы иностранных компаний не было на нашей земле", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.