Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации использовался препарат Covishield. Об иммунизации Комаровский написал в своем Telegram-канале.

А вот и моя доза подоспела. Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл и Марик обещали мне премиум-версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства.

Он также опубликовал фото с ампулой вакцины Covishield.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как определить, болеете вы коронавирусом или ОРВИ. По его словам, COVID диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования на присутствие вируса или антител к нему, однако обратить внимание на симптомы все же стоит.

Также Комаровский рассказал, где легче всего заразиться COVID.

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