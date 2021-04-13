Во вторник, 13 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверка войск России на границе с Украиной продлится еще 2 недели.

По словам Шойгу, контрольную проверку вооруженных сил России, в ходе которой войска переброшены на границе с Украиной, планируется завершить в течение 2 недель.

Россия перебросила на западные границы страны две армии и три соединения ВДВ.

Шойгу заявил, что войска России отправили на границу с Украиной в ответ на угрозы со стороны НАТО: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры".

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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