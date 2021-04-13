Ситуация на Донбассе: глава СНБО провел встречу с послами ЕС [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля, глава СНБО Алексей Данилов провел встречу с послами стран-членов Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В ходе встречи обсуждали ситуации с безопасностью в регионе в контексте эскалации со стороны России.
Данилов отметил, что Украина стремится решить ситуацию на Донбассе политико-дипломатическим путем.
В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем…Все остальное - это чисто информационная война России, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе.
Он также отметил, что недавно созданный при СНБО Центр противодействия дезинформации будет бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой.
По его словам, украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".
Мы не отдадим свою землю.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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