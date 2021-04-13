Во вторник, 13 апреля, глава СНБО Алексей Данилов провел встречу с послами стран-членов Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе встречи обсуждали ситуации с безопасностью в регионе в контексте эскалации со стороны России.

Данилов отметил, что Украина стремится решить ситуацию на Донбассе политико-дипломатическим путем.

В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем…Все остальное - это чисто информационная война России, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе.

Он также отметил, что недавно созданный при СНБО Центр противодействия дезинформации будет бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой.

По его словам, украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Мы не отдадим свою землю.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.