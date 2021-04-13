Sony планирует ворваться на мобильный рынок и портировать свои громкие хиты с игровых приставок PlayStation на смартфоны.

Это кажется мудрым шагом, учитывая текущую популярность мобильных платформ. Тем не менее, Sony должна заботиться о создании качественных портов, которые не завязаны на идее получения денег, как в случае с бесплатными проектами с агрессивным донатом.

В недавно обнаруженном списке вакансий на Greenhouse компания Sony ищет главу мобильного направления.

Ожидается, что кандидаты должны разработать трех-пятилетнюю дорожную карту для переноса популярных франшиз PlayStation на мобильные платформы Android и iOS.

Sony, похоже, серьезно относится к найму, о чем свидетельствуют требования к должности. Приемлемые кандидаты должны иметь как минимум 15-летний опыт ведения бизнеса с историей разработки стратегии и лидерства.

В списке вакансий не упоминается какой-либо конкретный проект, но у Sony есть обширная и разнообразная библиотека, из которой можно легко взять несколько игр и адаптировать их под мобильные сенсорные экраны.

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Конечно, сам по себе этот факт далеко не гарантия успеха. Тем не менее, такой шаг может заполнить некоторые пробелы в линейках продуктов Sony.

В прошлом месяце компания начала процесс закрытия интернет-магазинов PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita, чтобы освободившиеся ресурсы направить на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине цены пробили стратосферу – продажи PlayStation 5 в Украине обернулись скандалом. В то же время дефицит на PlayStation 5 продлится весь 2021 год.