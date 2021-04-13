Роботодавців Німеччини зобов'язали надавати співробітникам тести на COVID-19 [ Редактировать ]
Усі німецькі роботодавці відтепер мусять пропонувати співробітникам безкоштовні тести на коронавірус. Щонайменше, раз на тиждень. Як це працюватиме, і хто буде оплачувати тестування, розкаже Тетяна Логунова.
Раніше, це була рекомендація, відтепер офіційна вимога. Уряд Німеччини зобов'язав усіх роботодавців забезпечити регулярне тестування своїх співробітників. Це стосується усіх без винятку державних і приватних установ та компаній, які не можуть працювати дистанційно.
Маріус Мюльхаузен, речник Міністерства праці Німеччини:
Міністерство праці Німеччини виступає за масові перевірки на коронавірус на підприємствах. Втім, я хочу підкреслити - у цьому законопроєкті йдеться, передусім, про роботодавців. Вони повинні надати своїм працівникам таку можливість. Тестуватися чи ні - це вже добровільне рішення співробітників.
Безкоштовні експрес-тести на антиген - компанії повинні видавати своїм співробітникам щонайменше раз на тиждень. Якщо ж робота передбачає багато соціальних контактів - двічі, а то і тричі. Тестуватися працівники можуть як на робочому місці, так і вдома.
Губертус Гайль, міністр праці Німеччини:
Регулярне тестування необхідне, щоб виявити і перервати ланцюжки зараження на робочому місці. Безсимптомний перебіг хвороби у того чи іншого співробітника - це загроза для всього колективу. Тому я прошу всіх найманих працівників: не відмовляйтеся від тестування, яке вам пропонуватимуть.
Вимога уряду образила бізнес. Представники союзу німецьких підприємств заявили - вони тестують співробітників і без розпоряджень зверху. Безкоштовну перевірку на коронавірус наразі пропонує більшість німецьких фірм та компаній. Цього замало, вважає міністр.
Губертус Гайль, міністр праці Німеччини:
Ми знаємо, що є компанії, які турбуються про своїх співробітників і добровільно запроваджують тестування. Але наш моніторинг показує, що чотирьом з десяти найманих робітників не пропонують такі тести. Це дуже високий показник, на який ми не можемо не звертати уваги.
Розпорядження набуде чинності з наступного понеділка.
Закуповувати тести для співробітників - компанії мусять за власні гроші. Відшкодовувати ці витрати уряд не буде. Аргумент такий: бізнес і так отримує державну допомогу у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тож спокійно може виділити частину коштів на тестування.
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