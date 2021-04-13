Во вторник, 13 апреля, в ходе передачи "Акцент" народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о поправках в законе о рынке земли.

"Мы отстаиваем свои поправки. Когда нам высказал претензию, что мы блокируем работу Верховной Рады, мы предложили насущные вопросы перевести в режим внеочередных заседаний. Мы второе внеочередное заседание покинули в знак протеста, когда увидели, что одним из вопросов является "закон о несении изменений в воинский устав в части организации военных похорон", мы сказали, что в таком учавствововать не хотим", - сказал депутат.

Мы отстаиваем свои поправки. Мы не отступим. Мы принципами не торгуем, готовы работать до утра, но каждую поправку, которую подала наша фракция, а из около 1000, мы заставим рассмотреть. Суть этих поправок - это фактически мы хотим убедить власть отказаться от идеи введения рынка земли с 1 июня.

Напомним, Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении.

Также мы писали о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.