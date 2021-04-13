Червоних зон побільшало. До цього переліку з 15 квітня додасться і Полтавщина. Загалом зараз червоні 12 регіонів. Десять помаранчеві. Жовтих три. А червоній Запорізькій області знову посилюють карантин. Хоча локальний локдаун там запровадили ще понад тиждень тому, кількість хворих щодня - збільшується. Чому? І як іще обмежать запоріжців? Далі.

Одним карантин, іншим розваги. Чергу до нового атракціону відзняли в одному з центральних парків Запоріжжя. Ані соціальної дистанції, ані масок. І все це - під час локдауну.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної адміністрації:

Ми уже не будемо нікого закликати до розуміння. Чи ще там порозуміння, чи якісь там просвітницькі великі промови вимовляти. Люди також мають розуміти, шо вони несуть відповідальність. Прийшли в парк, норми знаєте, дотримуєтесь норм безпеки - парк працює. Не дотримуєтесь - вибачте, парк закривається.

За останню добу в регіоні майже шістсот нових випадків інфікування.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

Областной показатель на протяжении последних двух недель заболеваемости увеличился з полтора раза. К сожалению, всего с начал пандемии на территории области зарегистрировано более 1600 летальных случаев. Из них 20 только за последние сутки.

Уже другий тиждень у Запоріжжі не працюють театри, торговельно-розважальні комплекси і непродовольчі ринки. Аби понизити градус захворюваності, відсьогодні ще й обмежили роботу міського транспорту.

Володимир Буряк, міський голова Запоріжжя:

Громадський транспорт працюватиме тільки вранці та ввечері. Шоб всі могли дістатися на роботу і повернутися додому.

Негативно. Крайне негативно отношусь. Потому что такая например как я, которая на дневной стационар в больницу, это вообще. Как добраться…?

Невдоволені й водії рейсових автобусів. Від завтра в регіоні під табу міжміське сполучення.

Костянтин Захарченко, водій автобуса:

У нас хоть какой-то контроль, и мы проходим врачи и медицинское, а все люди будут ездить на BlaBlaCar и все равно они двигаться будут. По любому. И кто-то будет теневые деньги будет зарабатывать. А не государство, так как у нас по билетам идут.

Також повністю закриють школи.

Станіслав Романчук, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:

Була задіяна дистанційна форма освіти для середньої і старшої ланки. І молодші школярі ходили саме тому, що ми розуміємо, важко їх залишати дома самих. Але сьогодні ситуація ускладнюється. І саме для того, щоб діти не хворіли, не тому що їх багато хворіє, а щоб вони не хворіли ми і виконуємо ці розпорядження.

Тим часом у місті дедалі більше людей пересідає на велосипеди. Веломайстри кажуть, роботи в них побільшало.

Валерій, веломайстер:

Работы очень много, очень. От детских до взрослых, до женских. До тех, которые стояли в гаражах уже, в пыли. Приносят все что уже есть, восстанавливаю, ремонтирую все.

Як довго триватиме локдаун та чи посилювати ще обмежувальні заходи - залежатиме від статистики. Наразі вона не обнадійлива.