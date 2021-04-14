Официальное Информационное письмо ведущих вирусологов Украины о результатах исследований действующего вещества протефлазид направлено всем областным департаментам здравоохранения и медицинским научно-исследовательским учреждениям.

Отправители Информационного письма ("направление внедрения – вирусы и вирусные инфекции") – оба главных вирусологических учреждения страны: Институт эпидемиологии имени Громашевского НАМНУ и Институт молекулярной биологии НАНУ; а также Центр научной медицинской информации Минздрава – сообщает Медобоз.

Напомним, что еще в марте 2020 года ведущие эпидемиологи НАМНУ заявили, что украинский противовирусный препарат "Протефлазид" показал способность тормозить репликацию коронавирусов. В Институте эпидемиологии имени Громашевского действующее вещество исследовали на коронавирусе гастроэнтерита свиней. Ученые предположили, что оно может действовать и на SARS-CoV-2, который имеет аналогичные "мишени" для работы противовирусного препарата.

Это заявление, а также предложение руководства Академии медицинских наук Украины ввести препарат в национальный протокол лечения Ковид-19, в марте 2020 года реакции со стороны Минздрава не получили. Даже напротив – вызвали волну критики, в частности, со стороны экс-ИО министра здравоохранения Ульяны Супрун.

В Информационном письме, разосланном 2 апреля 2021 года, исследователи сообщают о подтверждении своей гипотезы несколькими зарубежными авторитетными научными центрами.

В частности, в документе описана серия исследований препарата, проведенных на протяжении года в научных центрах Америки и Европы: в Галвестонской национальной лаборатории (США), Саарландском университете (Германия), Ганноверской медицинской школе (Германия), Лаборатории BSL3 CReSA (Испания).

"Проведенные исследования свидетельствуют о высокой специфической противовирусной эффективности препарата "Протефлазид" на коронавирусы людей (сезонный HCoV 229 E и пандемический SARS-CoV-2) и животных (ТГС). Показано, что мишенями действия "Протефлазида" на SARS-CoV -2 являются его РНК-полимераза и главная 3CL-протеаза [белки, блокирование которых препятствует размножению вируса] – что является обоснованием для дальнейшей разработки схем специфической профилактики и лечения СOVID -19" - отмечают авторы.