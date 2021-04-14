Украинские банки начали автоматическое списание средств с карт граждан, которые имеют долги. Такая процедура проводится по требованию государственных и частных исполнителей. Об этом сообщает OpenDataBot.

В настоящее время по такой системе работают 7 финансовых учреждений. Соответствующий приказ о нововведении был обнародован Министерством юстиции Украины 23 марта 2021 года. При этом ранее исполнителям и банкам было разрешено принудительно взыскивать только денежные средства за неуплату алиментов.

Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 миллиона долгов. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

Отмечается, что к процедуре автоматического взыскания долгов подключены следующие финучреждения:

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Универсал Банк;

Monobank;

ОКСИ Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

Известно, что 44 банка работают с системой в тестовом режиме, а 11 - проходят консультации и внедряют предварительные настройки перед тестированием функции.

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Кроме того, в феврале 2021 года задолженность населения Украины за коммунальные услуги выросла всего на 1,1 млрд гривен против 7,4 млрд месяцем ранее. При этом в январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн, а население уплатило 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм).

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