Ізраїль відкривається для туристів. В'їжджати в країну можна буде з 23 травня. Щоправда, поки лише вакцинованим або тим, хто нещодавно перехворів на коронавірус.

Перед вильотом мандрівники мають зробити ПЛР-тест, потім в аеропорту ще один, а також тест на антитіла. Поки що прийматимуть невелику кількість відпочивальників. Згодом, після вивчення впливу пожвавлення туризму на епідемічну ситуацію, вирішуватимуть, як діяти далі.