Туристи зможуть подорожувати в Ізраїль [ Редактировать ]
Ізраїль відкривається для туристів. В'їжджати в країну можна буде з 23 травня. Щоправда, поки лише вакцинованим або тим, хто нещодавно перехворів на коронавірус.
Перед вильотом мандрівники мають зробити ПЛР-тест, потім в аеропорту ще один, а також тест на антитіла. Поки що прийматимуть невелику кількість відпочивальників. Згодом, після вивчення впливу пожвавлення туризму на епідемічну ситуацію, вирішуватимуть, як діяти далі.
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