В НАТО сделали заявление по Украине [ Редактировать ]
В НАТО после заседания Комиссии "Украина-НАТО" в Брюсселе выступили с заявлением. Союзники подтвердили непоколебимую поддержку Альянса суверенитета и территориальной целостности Украины.
Они выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины поддерживаемыми Россией боевиками.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал союзников о последних событиях в регионе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и деэскалировать ситуацию. Он подчеркнул, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России и осуждают наращивание ее вооруженного присутствия на полуострове.
НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ относительно ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России.
НАТО продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.
Мы поддержали широкомасштабные реформы, которые делают Украину более устойчивой и помогают продвигать ее евроатлантические устремления. Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями.
Союзники по НАТО приветствовали прогресс Украины в проведении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генсек подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО и что союзники придерживаются решений, принятых на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России
Во вторник, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО
В четверг, 1 апреля, послы Северноатлантического альянса НАТО провели встречу на фоне того, что Россия стягивает свои войска на границу с Украиной
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с государствами-партнерами констатирует системную эскалацию Россией ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму
В чреду, 14 апреля, в ходе заседания в Кабинете министров Украины определились с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком