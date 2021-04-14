В НАТО после заседания Комиссии "Украина-НАТО" в Брюсселе выступили с заявлением. Союзники подтвердили непоколебимую поддержку Альянса суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины поддерживаемыми Россией боевиками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал союзников о последних событиях в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и деэскалировать ситуацию. Он подчеркнул, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России и осуждают наращивание ее вооруженного присутствия на полуострове.

НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ относительно ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России.

НАТО продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Мы поддержали широкомасштабные реформы, которые делают Украину более устойчивой и помогают продвигать ее евроатлантические устремления. Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями.

Союзники по НАТО приветствовали прогресс Украины в проведении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генсек подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО и что союзники придерживаются решений, принятых на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России.

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