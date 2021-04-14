Переход на стандарты НАТО: Кабмин утвердил и передал в СНБО стратегию [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, Кабинет министров Украины утвердил еще одну стратегию по переходу на стандарты НАТО. Она касается сферы оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.
Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что стратегию поддержали международные партнеры.
Утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства.
Ранее мы писали о том, что в НАТО сделали заявление по Украине. Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России.
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