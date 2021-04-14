Практически все фруктовые соки представляют собой очень калорийные напитки с большим количеством сахара. Соответственно, соками нельзя заменить воду - заявили врачи, передает newsyou.info.

Большое количество углеводов в составе соков - это одна из причин ожирения. То есть, людям, которые привыкли употреблять соки вместо воды, необходимо в экстренном порядке пересматривать свои пищевые привычки, если они не хотят приобрести серьезные проблемы со здоровьем.

Когда вы пьете сок, в ваш организм поступает значительный объем углеводов. В ответ тело начинает вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара и повышает аппетит. Вы начинаете больше есть и обрастать жировыми отложениями, что бьет по всем органам и системам организма.

Любой сок - это фактически раствор сахара. Поэтому не стоит употреблять сок каждый день, или, что еще более опасно, пить его вместо воды. Сок может присутствовать в рационе исключительно эпизодически.

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