Почему нельзя пить соки [ Редактировать ]
Практически все фруктовые соки представляют собой очень калорийные напитки с большим количеством сахара. Соответственно, соками нельзя заменить воду - заявили врачи, передает newsyou.info.
Большое количество углеводов в составе соков - это одна из причин ожирения. То есть, людям, которые привыкли употреблять соки вместо воды, необходимо в экстренном порядке пересматривать свои пищевые привычки, если они не хотят приобрести серьезные проблемы со здоровьем.
Когда вы пьете сок, в ваш организм поступает значительный объем углеводов. В ответ тело начинает вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара и повышает аппетит. Вы начинаете больше есть и обрастать жировыми отложениями, что бьет по всем органам и системам организма.
Любой сок - это фактически раствор сахара. Поэтому не стоит употреблять сок каждый день, или, что еще более опасно, пить его вместо воды. Сок может присутствовать в рационе исключительно эпизодически.
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