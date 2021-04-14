Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий [ Редактировать ]
Фото: субсидии / epravda.com.ua
Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года.
Так, документом устанавливается, что:
- при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;
- прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.
Ранее "Подробности" опубликовали пошаговую инструкцию о том, как правильно оформить субсидию.
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