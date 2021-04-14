Знову зима! На Прикарпатті лавинна небезпека, Львівщину засипає снігом, у гірських районах температура подекуди опустилася нижче нуля.

Чи довго весна буде "на паузі"?

Це Старосамбірський район. Городина, квіти й дерева вкриті весняним снігом. Такого, - кажуть місцеві, - не очікували. Ще вчора садили картоплю.

Мар'ян Пляцок, житель села Торчиновичі:

15 сотих, то сусіди ще більше садять, 30 сотих посадили, там 20 - хто як, десь хтось гектар. Звичайно, що переживаємо, не знаю, а що, тут нічого не зміниш.

Тепер головне, щоб не було морозу, - кажуть люди, бо втратять урожай.

2 рядки буряка червоного, 2 рядки моркви.

А ще - салат і редиска. Пенсіонерка Катерина Яцик показує грядку. Її жінка засадила кілька днів тому. Насіння від примхливої погоди вберегла під агроволокном.

Катерина Яцик, жителька села Морозовичі:

Навіть потім вже накриваю, навіть посходить, і трохи приморозок бере, то накриваємо - щоб вберегти трошки. Весна зовсім інша - пізня і довго сніги.

Та чи не найбільше від весняних снігів потерпають бджоли.

Зиновій Припін, житель села Торчиновичі:

Менше буде бджіл, значить в такому випадку вони не зможуть, якщо період буде цвітіння всіх рослин станеться, то менше запилять, менше нектару принесуть.

Такої холодної весни місцеві жителі не пригадують.

Роман Фіцяк, житель села Морозовичі:

За свої 60 років давно не пам'ятаю, щоб квітень такий був холодний, хіба що пацаном, паску йшли святити, я був такий ще маленький - то був сніг у квітні.

А от Марія Олійник тепла наразі не чекала. Каже: за народними прикметами, цьогоріч весна має бути затяжною.

Марія Олійник, жителька села Морозовичі:

Дід, тесть то все записував, ну а ми вже так, гадаємо самі по собі: ага, ще ластівок немає, ще буде зимно. Буськи прилетіли - сніг принесли. І так дивимося, які птахи є, то й так собі говорить.

Втім, прогнози Гідрометцентру з народними не збігаються. Там налаштовані оптимістичніше.

Наталія Голеня, синоптик українського Гідрометцентру:

По Україні більш теплу погоду очікуємо вже після 24 квітня. Максимальна температура перейде в діапазон 15-20, може і вище.

А отже, теплий одяг і парасольки будуть актуальними ще принаймні тиждень.