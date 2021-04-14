В Запорожье вводят спецпропуска для проезда в транспорте [ Редактировать ]
В Запорожье для проезда в общественном транспорте с 16 апреля вводят спецпропуска. Решение принято городской комиссией по технологической и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook.
По его словам, с пятницы, 16 апреля, городской общественный транспорт будет работать без ограничений по времени, но исключительно по справкам установленного образца. К своему посту мэр опубликовал образец справки и добавил ссылку, по которой его можно скачать.
Буряк подчеркнул, что после вступления в силу решения городской комиссии ТЭБ и ЧС воспользоваться общественным транспортом смогут "только работники так называемой критичной инфраструктуры". В этот перечень вошли: сотрудники сферы образования, соцработники, медики, а также нуждающиеся в медпомощи, включая пациентов гемодиализного центра, и родители, которым нужно отвезти детей в садик.
"Подчеркиваю, что медики имеют первоочередное право на подъезд!" - уточнил мэр.
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