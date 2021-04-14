Страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.

"Союзники по НАТО согласились свернуть свою миссию в Афганистане после решения США о выводе войск", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками США в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочено к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Такой план ранее вызывал опасения, что террористы из "Талибана" могут восстановить свой контроль над большей частью Афганистана. Это, в свою очередь, даст "Аль-Каиде" шанс возродиться.

Ранее в НАТО сделали заявление по Украине.