НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана [ Редактировать ]
Страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.
"Союзники по НАТО согласились свернуть свою миссию в Афганистане после решения США о выводе войск", - говорится в сообщении.
Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками США в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочено к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.
Такой план ранее вызывал опасения, что террористы из "Талибана" могут восстановить свой контроль над большей частью Афганистана. Это, в свою очередь, даст "Аль-Каиде" шанс возродиться.
по теме
Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины
Поверенная в делах США назвала ключевой шаг для вступления Украины в НАТО
Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
Группа ученых из университета Торонто в Канаде обнаружила, что миндаль идеально подходит для перекуса