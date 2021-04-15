Біля Світлодарська та Золотого бойовики застосували станкові гранатомети [ Редактировать ]
Шість порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації було на Донбасі минулої доби. Неподалік Світлодарська та Золотого окупанти застосували станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Пісків стрілецьку зброю.
У напрямку Майорського ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
А поблизу Павлополя ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Армійці його подавили засобами радіоелектронної боротьби.
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